Lungomare liberato in versione Carnevale

Catania . Tutti in maschera domenica per l’appuntamento di febbraio: l’isola pedonale rimarrà chiusa al traffico dalle 10 alle 18

CATANIA – Domenica prossima, 11 febbraio, si rinnova l’appuntamento con il Lungomare liberato che, come di tradizione, si riempirà di maschere: la grande isola pedonale rimarrà infatti aperta dalle 10 alle 18 per celebrare il Carnevale. La manifestazione prevede, come sempre, sulla piazza Nettuno, lato mare, gazebo con prodotti artigianali e artistici realizzati dai cosiddetti “operatori dell’ingegno” per un’esposizione a cura dell’assessorato alle Attività produttive.

Sulla stessa piazza, ma dalla parte opposta, ci saranno momenti di intrattenimento offerti dall’Autobooks dell’assessorato alla Cultura dalle dieci del mattino alle 13.30. Torna infatti l’appuntamento con la Fita (Federazione Italiana Teatro Amatori), con un nuovo reading studiato per l’occasione: gli attori leggeranno infatti alcuni brani drammatizzati tratti dagli scritti del folklorista Serafino Amabile Guastella, che studiò le tradizioni popolari carnevalesche.

Una formula, quella del reading letterario, che tutti hanno mostrato di gradire molto, soprattutto quando riguardava i grandi autori siciliani.

All’interno del bus-biblioteca, poi, funzionerà come sempre il Libroscambio per promuovere la lettura.