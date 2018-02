Catania, droga nascosta nelle aiuole

CATANIA – Un arresto della Polizia di Catania per spaccio a Librino: in manette il 19enne Ivan Faro, sorpreso a spacciare. Dopo aver fermato e controllato alcuni giovani che erano entrati in contatto con lui, trovandoli in possesso delle bustine in cellophane contenenti marijuana, i poliziotti hanno perquisito Faro e hanno ispezionato le aiuole condominiali e dei vani garage dove lo avevano fermato, trovando una busta di plastica contenente dodici bustine di marijuana.

Faro, come da disposizioni del pm di turno presso la locale Procura della Repubblica, è stato accompagnato presso la propria abitazione ristretto in regime di arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo fissato per domani.