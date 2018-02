Catania, in casa mezzo chilo di marijuana

Perquisizione a San Cristoforo: in manette un 44enne

CATANIA – Carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato il 44enne Salvatore Greco, per allo spaccio di sostanze stupefacenti. Nella sua abitazione, nello storico rione San Cristoforo, militari del nucleo operativo hanno trovato e sequestrato 8 buste di plastica contenenti, complessivamente, circa 500 grammi di marijuana. In attesa del rito per direttissima, Greco è stato sottoposto agli arresti domiciliari.