CATANIA – In occasione dell’Ottava di S. Agata, che si svolgerà a Catania lunedì prossimo, per motivi di sicurezza è stato disposto a partire dalle ore 14 della stessa giornata, e sino a cessate esigenze, il divieto di transito per tutti i veicoli, eccetto che per quelli autorizzati, nelle vie Garibaldi (tratto piazza Mazzini-piazza Duomo), Vittorio Emanuele (tratto piazza San Placido-piazza San Francesco), Pardo, Spadaro Grassi, San Martino, San Giuseppe al Duomo, Bicocca, La Piana, Erasmo Merletta, Roccaforte, Raddusa, Sant’Agata, e in piazza Alonzo Di Benedetto. Nelle stesse vie e piazze è istituito inoltre il divieto di sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli.