In arrivo vortice ciclonico sulla Sicilia

CATANIA – Nuovo vortice ciclonico in arrivo verso la Sicilia. Dopo i nubifragi sul Trapanese, tornano piogge e temporali. Previste anche le prime nevicate fino a quote relativamente basse. “Sul Mediterraneo, precisamente a sud di Malta, sta per generarsi un vortice ciclonico – spiegano i meteorologi di 3bmeteo.com -. La causa è il contrasto termico tra l’aria fredda in arrivo, responsabile delle recenti nevicate che hanno colpito fra l’altro Parigi e Barcellona, e quella di matrice sub-tropicale in risalita dal nord Africa. Il centro di bassa pressione tenderà a mettersi in moto verso lo Ionio dove si approfondirà rapidamente, andando a lambire le coste orientali della Sicilia”.

IN ARRIVO PRECIPITAZIONI INTENSE, LE AREE PIU’ COLPITE. A partire da venerdì pomeriggio, il sistema nuvoloso investirà l’Isola a partire dalle province orientali estendendosi su gran parte del territorio regionale. Al passaggio del vortice ciclonico si assisterà inoltre a una rapida intensificazione dei venti che si disporranno da Levante. In questa fase le aree maggiormente coinvolte dai fenomeni risulteranno Catanese, Siracusano, Ragusano e Messinese ionico; sabato le precipitazioni tenderanno a concentrarsi sul settore settentrionale dell’Isola, interessando anche il Palermitano.

PROSSIMA SETTIMANA DAI CONNOTATI INVERNALI. Durante il weekend la perturbazione sarà seguita da correnti settentrionali che apporteranno un graduale abbassamento delle temperature, favorendo l’arrivo della neve dai 1.000 metri di quota su Madonie, Nebrodi e versante settentrionale dell’Etna. Ma anche la settimana entrante si preannuncia tipicamente invernale; tra mercoledì e giovedì l’Isola potrà essere investita dalla prima irruzione artica della stagione.