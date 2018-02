ACIREALE (CATANIA) – La polizia ha arrestato il pregiudicato venticinquenne Luca Costa, colto in flagranza ad Acireale mentre spacciava marijuana. Inoltre è stato denunciato l’incensurato ventenne A. M.. Costa è stato notato da agenti in borghese: stava consegnando una busta di cellophane al ventenne. All’interno c’era mezzo chilo di marijuana, non ancora confezionata in dosi.