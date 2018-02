Catania, in commissariato con la droga

Un 24enne gambiano si presenta per l’obbligo di firma, ma il forte odore di marijuana insospettisce gli agenti: arrestato

CATANIA – Si presenta al commissariato di Catania per l’obbligo di firma, gli agenti gli trovano addosso 90 grammi di marijuana. In manette è finito il gambiano Omar Jammeh, 24 anni.

Il giovane era già stato indagato in stato di libertà qualche giorno addietro per droga. Gli agenti si sono insospettiti per il forte odore di marijuana che proveniva dal gambiano.

Nascosta in una scarpa è stata trovata anche una somma di denaro, sicuro provento dell’attività di spaccio. Jammeh è stato arrestato e, su disposizione del P.M. di turno, associato presso le locali camere di sicurezza della Questura in attesa del giudizio direttissimo.