La Via il 22 febbraio ad Amsterdam per verificare lo stato dei luoghi che dovranno ospitare la sede dell’Ema

CATANIA – “Il Parlamento Ue conferma la volontà di essere attore nel processo di decisione e vuole quindi verificare lo stato dell’arte dei palazzi che dovranno ospitare la sede dell’agenzia europea del farmaco”.

Così Giovanni La Via (Ppe), relatore per la commissione ambiente del Parlamento europeo della proposta sulla sede dell’Ema, commenta il via libera da parte della conferenza dei presidenti dell’Europarlamento alla missione del Pe ad Amsterdam per verificare le condizioni del trasloco della sede dell’agenzia.

“Il 22 febbraio – prosegue La Via – andremo ad Amsterdam per verificare lo stato dei luoghi e avremo la possibilità di confrontarci con le autorità olandesi e con i rappresentanti dell’Ema sulla rispondenza dei luoghi alla necessità dell’agenzia”.