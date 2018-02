Carnevale, smascherati prodotti illegali

Sequestrato un milione e mezzo di articoli in un negozio all’ingrosso di Gravina di Catania gestito da un cinese

CATANIA – Oltre 1.750.000 articoli tra illegali e contraffatti, compresi maschere, costumi e accessori Carnevale, sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza di Catania in un negozio all’ingrosso di Gravina di Catania gestito da un cinese. L’uomo è stato denunciato alla Procura per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e segnalato alle autorità amministrative etnee per le irregolarità riscontrate rispetto alle normative sulla marcatura CE dei giocattoli e alla sicurezza dei prodotti.

Maschere, costumi e accessori di Carnevale erano privi dei requisiti essenziali previsti dalla normativa comunitaria e nazionale e in alcuni casi riproducevano illecitamente loghi e soggetti riconducibili a personaggi dei cartoni animati e fumetti in voga tra i più piccoli. Tra i prodotti contraffatti sequestrati anche calzature che, mediante l’asportazione di appendici facilmente amovibili, riproducevano fedelmente le caratteristiche di alcuni modelli dell’Adidas.