CANICATTI’ (AGRIGENTO) – Due abitazioni del centro storico di Canicattì (Ag) in via Trapani hanno ricevuto dal gestore Girgenti Acque S.p.A. una fornitura con valori ben al di sopra dei parametri fissati dalla legge. Il gestore nella comunicazione non ha indicato quali parametri sono stati sforati ma di certo rendono l’acqua inutilizzabile anche per usi domestici e non solo potabili.

L’ente gestore sta già provvedendo a far svuotare e rifornire i serbatoio di accumulo nei punti rete di via Trapani ai civici 75 e 78. Un’altro campionamento al civico 216 della stessa Via ha dato valori conformi ai parametri di legge. In via cautelativa, Girgenti Acque S.p.A. ha sospeso l’erogazione idrica alle utenze interessate. Per il gestore, tenuto conto che la contaminazione interessa soltanto due utenze, la causa è da ricercare in un probabile guasto molto circoscritto superabile con il rifacimento delle tubazioni di allaccio.