Tentano di entrare in tribunale con coltelli: due denunce

CALTANISSETTA – Due persone, un uomo e una donna, originarie della provincia di Enna, sono state denunciate dalla polizia per porto ingiustificato di armi o oggetti atti a offendere dopo aver tentato di entrare all’interno del Tribunale per i minori di Caltanissetta. I due sono stati denunciati dai poliziotti di una Volante della Questura dopo che il vigilante all’ingresso dell’ufficio giudiziario, in due diversi momenti, nel corso dei normali controlli li ha sorpresi mentre stavano tentando di entrare portando con un coltello. L’uomo di 65 anni aveva un coltello multiuso nel marsupio mentre la donna di 33 anni, è stata trovata con un coltello a serramanico nella borsa.