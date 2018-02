PALERMO – Il 17 febbraio alle 16.30 al Museo di Zoologia Doderlein di Palermo sarà presentato il libro per ragazzi “Un safari in città”, realizzato da un’autrice e un’illustratrice siciliane, rispettivamente le palermitane Adele Cammarata e Mariella Cusumano. Il libro farà immergere bambini e ragazzi in un giro per il capoluogo a caccia di monumenti che abbiano in comune la figura del leone.