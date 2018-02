Gravina di Catania

GRAVINA (CATANIA) – Anche quest’anno la Consulta giovanile in collaborazione con il Comitato provinciale 10 febbraio organizza in provincia di Catania la manifestazione “Gravina ricorda” dedicata ai martiri delle Foibe e agli esuli istriani e dalmati. Sabato prossimo ci sarà la deposizione di una corona di fiori davanti al monumento dei caduti della seconda guerra mondiale.

“E’ importante non dimenticare gli eccidi – dice il presidente della Consulta giovanile Paolo Kory – e sono particolarmente contento per la presenza sempre più cospicua di giovani, a testimonianza del fatto che non si può rimane sordi e inermi”. Lo stesso giorno dalle 18 a Catania si svolgerà la fiaccolata con partenza dalla villa Bellini (di fronte al bar Savia) e arrivo a piazza Università, sempre in memoria dei martiri delle Foibe e dell’esodo istriano-dalmata.