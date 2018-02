Pasta alla norma, internet e devozione: anche a Londra si segue Sant’Agata

Inglesi riuniti la sera in un ristorante siciliano per guardare le celebrazioni. “Tra Montalbano sulla Bbc e Palermo capitale della cultura qui c’è grande curiosità per l’Isola”

LONDRA – Questa sera un gruppo di londinesi si riunirà nel centro della capitale britannica, a Piccadilly, per guardare in diretta via internet le immagini della festa di Sant’Agata e commentarle in lingua inglese.

L’iniziativa, organizzata dalla community no-profit “SicilyCulture”, accende i riflettori sulla patrona catanese da una prospettiva straniera e approfondisce i temi culturali legati alle celebrazioni agatine.

L’incontro si svolge al ristorante siciliano “Tasting Sicily Enzo’s Kitchen” dove i partecipanti – per la maggior parte britannici – degusteranno piatti tipici catanesi tra cui la pasta alla norma, la parmigiana e il dolce tradizionale di Sant’Agata.

Anche il vino è “made in Catania”, prodotto da un’azienda di Linguaglossa, alle pendici dell’Etna. “La festa è ricca di storia e tradizioni – spiega la fondatrice di SicilyCulture Francesca Marchese – e i londinesi sono curiosi di saperne di più. La Sicilia sta vivendo un momento di popolarità straordinaria, grazie agli episodi di Montalbano trasmessi dalla Bbc nei mesi scorsi e grazie alla nomina di Palermo capitale dell cultura. Catania merita di essere conosciuta anche attraverso la festa dedicata alla propria patrona”.

A valorizzare l’incontro anche il giornale “Londonist” (860 mila likes su Facebook) che ha inserito l’appuntamento di SicilyCulture tra gli eventi più interessanti della settimana nella metropoli inglese.