Avola, sorpresi a rubare al supermercato

Avevano portato via merce per 200 euro, i tre vengono notati e bloccati da un carabiniere libero dal servizio

AVOLA (SIRACUSA) – Un carabiniere libero dal servizio ha bloccato tre ladri in un supermercato di Avola. Il militare, che si trovava con la famiglia, notato l’atteggiamento sospetto col quale i tre si allontanavano dalle casse senza acquisti, ha approfittato della vicinanza dei colleghi per bloccare e controllare i sospetti.

In manette sono finiti il 32enne Gaetano Mancarella, la 55enne Roberta Ferrara e la 29enne Luisa Schepis. I tre sono stati trovati in possesso di generi alimentari rubati per circa 200 euro. Gli arrestati, espletate le formalità di rito, sono stati accompagnati presso le proprie rispettive abitazioni in regime degli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo presso il tribunale di Siracusa.