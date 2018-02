Sant’Agata accoglie i turisti in aeroporto

PALERMO – In occasione dell’edizione 2018 della festa di Sant’Agata, patrona di Catania, è stato realizzato un accordo con il Comitato dei festeggiamenti agatini che prevede la promozione della manifestazione all’interno del terminal dell’aeroporto di Catania.

“L’obiettivo – spiega la presidente della società che gestisce l’aeroporto etneo, la Sac, Daniela Baglieri – è anche quello di supportare il turismo culturale e religioso. Per questo si è deciso di sostenere le attività di promozione del comitato dei festeggiamenti. Le celebrazioni per Sant’Agata, ogni anno, grazie alle innumerevoli rotte offerte dall’aeroporto di Catania e dalle compagnie partner, consentono ai devoti di partecipare dal vivo a questo grande rito collettivo del mese di febbraio”.

L’iniziativa, che ha preso il via nei giorni scorsi, è al suo debutto nello scalo etneo. Un grande pannello con il volto di Sant’Agata e la piazza Duomo gremita di fedeli e cittadini accoglie in area Arrivi tutti i passeggeri e gli accompagnatori ricordando, giorno per giorno, gli appuntamenti della festa.

“E’ la prima volta – spiega Francesco Marano, presidente del Comitato dei festeggiamenti – che l’immagine e i contenuti della festa di Sant’Agata, fortemente identitari per generazioni di siciliani ormai residenti lontano dalla loro terra, sono presenti in aeroporto: un benvenuto nel nome della santa patrona e della festa più amata dai catanesi, apprezzata sempre di più anche da turisti italiani e stranieri”.