CATANIA – “Entro i primi di febbraio porteremo in giunta regionale una modifica all’Agenda digitale in modo da poter ripartire e avviare il confronto con gli operatori del settore”. In video collegamento con Catania, il vicepresidente della Regione Gaetano Armao è intervenuto nel corso di un incontro dedicato ai “Trent’anni di Assintel”.

“Si è arrivati a un consistente avanzamento nella pianificazione della spesa connessa alla Programmazione e, in linea con le indicazioni del piano nazionale per la digitalizzazione, come già prospettato dalla precedente giunta – ha aggiunto – è necessario ricorrere alle convenzioni Consip per accelerare la spesa e scongiurare l’ipotesi di perdita di fondi”.

“La prossima settimana – ha proseguito Armao – si arriverà in giunta con l’intervento di modifica di alcuni punti. Ho incontrato l’assessore alla Cultura e poi incontrerò quello alla Sanità proprio per confrontarmi con loro sui segmenti di agenda digitale che si riferiscono ai loro comparti di amministrazione”.

Ai festeggiamenti per i trent’anni dell’Associazione nazionale imprese Ict in seno a Confcommercio, sono intervenuti Pietro Agen, presidente della Camera di Commercio di Catania, Siracusa e Ragusa, il presidente di Confcommercio Catania, Riccardo Galimberti, e il vicepresidente nazionale Confcommercio Giovani, Pietro Ambra.

L’assessore Armao ha aggiunto che uno dei “vantaggi oggettivi della digitalizzazione è quello di ricentralizzare la Sicilia, ricollocandola in uno scenario di mercato mondiale” e che “la Sicilia ha una rilevanza strategica nel panorama mondiale delle connessioni”. Il vicepresidente della Regione ha anche aggiunto che “la Sicilia può essere un luogo non solo che consuma digitale ma che produce, sperimenta e struttura il digitale”.