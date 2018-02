L’Ue apre ai laureati meritevoli

CATANIA – E’ stata presentata a Catania la seconda edizione di “In Europa con merito!”, l’iniziativa lanciata da Salvo Pogliese, parlamentare europeo del Ppe-Forza Italia, che permetterà ai giovani laureati siciliani e sardi di vivere l’esperienza di un tirocinio al Parlamento europeo, remunerato e professionalmente qualificante. Inoltre quest’anno per i vincitori c’è la possibilità di partecipare a un corso intensivo di europrogettazione organizzato dalla Camera di Commercio Italo Belga.

“Ho voluto ripetere anche per il 2018 il progetto ‘In Europa con merito!’ dopo il successo dell’anno scorso – ha spiegato Pogliese – perché profondamente convinto che, all’interno di un contesto di grave disoccupazione giovanile come quella che grava sulla Sicilia, sia un segnale in controtendenza dare questa piccola, ma altamente qualificante, opportunità ai giovani della nostra terra, coerentemente con la nostra filosofia meritocratica che abbiamo sempre perseguito”.

“E’ giusto – osserva Pogliese – che i politici abbiano un rapporto fiduciario con i propri assistenti, poiché a Bruxelles si svolge un’attività legislativa non amministrativa e chi ti collabora deve avere la propria dimensione valoriale ma è altrettanto giusto anche dare opportunità a chi non si inquadra all’interno di una struttura politica per vivere un’esperienza che può essere assolutamente formativa e propedeutica per un nuovo percorso lavorativo all’interno delle Istituzioni europee”.

La selezione dei giovani tirocinanti avverrà con una prova scritta a cui seguiranno due prove orali in inglese e in italiano. A valutarli saranno professori della facoltà di Scienze Politiche dell’università di Catania Francesca Longo, Stefania Panebianco e Dario Pettinato.