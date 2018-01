Zafferana, in fiamme l’autofficina

ZAFFERANA ETNEA (CATANIA) – Nella tarda mattinata diverse squadre dei vigili del fuoco di Catania sono intervenute per un grosso incendio all’interno di in un’autofficina di Zafferana Etnea, in via Marconi.

Sono rimaste coinvolti due camion e 9 macchine parcheggiati sia all’interno sia all’esterno. L’officina non era più attiva e era utilizzata come deposito per auto private.

L’appartamento di sopra non è stato direttamente coinvolto dalle fiamme, grazie all’intervento dei vigili del fuoco, tuttavia le strutture hanno riportato danni che necessitano più approfondite verifiche. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento.