ROMA – Maria Elena Boschi, come preannunciato, correrà col Pd nel collegio uninominale di Bolzano. In più è capolista nei listini proporzionali in Sicilia (a Taormina) e in Lombardia (Cremona-Mantova).

“Boschi sarà candidata anche a Taormina dove ha lavorato all’organizzazione del G7”, ha detto il segretario del Pd, Matteo Renzi, presentando le liste dei candidati dem.