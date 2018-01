SANTA LUCIA DEL MELA (ME) – Incidente mortale nel pomeriggio di oggi nel Messinese. Un uomo di 35 anni che si trovava a bordo di una Jeep è uscito fuori strada in contrada Vaccarino di Santa Lucia del Mela, cinque chilometri oltre il noto ristorante la “Forchetta del Castello”. Il conducente, G. V., è deceduto sul colpo dopo che il mezzo è finito in una profonda scarpata.