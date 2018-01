Morto in auto con proiettile in testa

Catania . Il cadavere di un 64enne è stato trovato in via Giuffrida Castorina. L’arma usata era sua, probabile il suicidio. VIDEO

CATANIA – Il cadavere di un 64enne è stato trovato in via Giuffrida Castorina, a Catania, in una zona interessata dai lavori per la realizzazione della bretella destinata ad alleggerire il traffico del Tondo Gioeni. L’uomo era seduto dal lato passeggero di una Panda, ed è morto per un colpo di pistola alla testa.

L’arma usata era della vittima, che la deteneva legalmente. L’ipotesi che prende corpo è quella del suicidio. Sul posto la polizia scientifica per i rilievi e personale della squadra mobile e del commissariato Borgo Ognina per le indagini.