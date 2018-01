Messina, picchiata dottoressa del 118

MESSINA – Una brutta vicenda quella ai danni di una dottoressa del 118 aggredita brutalmente a Messina da una donna mentre prestava soccorso a una paziente.

Un intervento in pieno giorno si è trasformato in una serie di pesanti insulti e inaudita violenza. Alle domande del medico per la ricostruzione del quadro clinico l’altra donna ha reagito con parole offensive, minacce, schiaffi e pugni; un’aggressione proseguita anche all’esterno della casa quando la dottoressa, presa per i capelli, è stata sbattuta contro il cancello d’ingresso. Una violenza che neanche l’intervento dei colleghi della malcapitata è riuscita ad arrestare.

Il sanitario ha trovato scampo solo nell’ambulanza dove, messa al sicuro la ragazza soccorsa, ha chiesto l’intervento della polizia. Che ha rintracciato e denunciato la colpevole.