Gioca ai videopoker i soldi dello zio

Catania . Controlli contro il gioco d’azzardo: 29 denunce. Scoperto un circolo ricreativo adibito a centro scommesse, un uomo aveva lasciato l’anziano parente in auto per ore. VIDEO

CATANIA – Pur di andare a giocare con i videopoker abusivi di un circolo ricreativo nei pressi di Piazza Abramo Lincoln, a Catania, un uomo di 45 anni non ha esitato a lasciare chiuso in auto per ore lo zio di 88 anni, portando con sè per giocare 400 euro che aveva prelevato proprio dal conto dell’anziano che gestiva con una delega.

Lo ha scoperto la Polizia di Stato, che lo ha denunciato per aver abbandonato una persona anziana di cui doveva aver cura. L’auto è stata trovata dagli agenti con i finestrini alzati. L’anziano era senza scarpe ed in palese stato confusionale.

Il circolo, dove gli agenti hanno trovato numerosi avventori e sequestrato 10 videopoker, è stato controllato nell’ambito di un’operazione di contrasto al gioco d’azzardo nei quartieri Picanello, Borgo-Sanzio, Barriera, San Cristoforo e San Giorgio-Librino, conclusasi con la denuncia di 29 persone per gioco d’azzardo aggravato e raccolta abusiva di scommesse e sanzioni per 100 mila euro. Alcune persone sono state denunciate per sfruttamento del lavoro mediante lo sfruttamento dello stato di bisogno. Dodici i giocatori denunciati per aver partecipato a a giochi d’azzardo.

Sono state inoltre sequestrate 72 apparecchiature video-giochi manomesse circa 1.000 gettoni usati per l’attivazione dei giochi d’azzardo e stampanti termiche. Sono anche stati sequestrati un intero locale dove si giocava d’azzardo, sei computer e vario materiale elettrico. All’ingresso di uno dei locali gli agenti hanno trovato una doppia porta in ferro e vetro completamente oscurata. Frequenti anche l’utilizzo di telecamere illegali.

Nei pressi della stessa Piazza Lincoln gli agenti hanno anche scoperto delle sale adibite a casinò nascoste all’internò di un’attività commerciale di servizi alle imprese risultata fittizia. Una sala giochi d’azzardo e scommesse illegali è stata anche scoperta in un deposito di San Giorgio.