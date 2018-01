GIARRE (CATANIA) – I carabinieri di Giarre hanno arrestato un 40enne di Riposto e un 23enne di Santa Venerina per furto aggravato. La scorsa notte una gazzella passando per via Salvatore Patti, nella frazione di Torre Archirafi di Riposto, li ha sorpresi all’interno di un agrumeto intenti a rubare i limoni. I militari li hanno immediatamente bloccati; avevano divelto il cancello d’ingresso della proprietà privata ed erano riusciti già ad accantonare oltre 600 chili di limoni verdello, riponendoli in 25 sacchi di juta già caricati su una Lancia Y.