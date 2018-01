Butta a terra la ex incinta e la trascina

PACHINO (SIRACUSA) – Un uomo di 35 anni è stato denunciato dai carabinieri per maltrattamenti alla ex compagna incinta, trascinata brutalmente mentre era a terra. I due sono separati da mesi. La venticinquenne, in stato di avanzata gravidanza, stanca dei continui soprusi e delle assenza del proprio compagno, si era già allontanata da casa perché lui, era solito spendere molti soldi alle slot machine.

Ieri l’ennesimo comportamento violento. In preda ad una crisi di gelosia, il giovane ha cercato di strappare dalle mani della ex convivente il cellulare; non curante del fatto che la donna fosse caduta in terra, l’ha trascinata per diversi metri sempre nell’intento di portarle via il telefono, riuscendoci solamente appena all’esterno della casa, per poi scappare a piedi di corsa.

La donna ha denunciato tutto ai carabinieri ed è andata all’ospedale per farsi medicare, rifiutando il ricovero.