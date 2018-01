Pubblica foto intime e numero della ex su Fb per punirla, arrestato

In manette un 32enne di Biancavilla che pedinava e minacciava la donna, non intenzionata a riprendere la loro relazione

CATANIA – Per punire la sua ex fidanzata che non voleva riprendere la relazione sentimentale con lui l’ha pedinata, minacciata e infine ha pubblicato su un social network

la foto della donna in atteggiamenti intimi e il suo numero di telefono, facendo in modo che sembrasse un’inserzione erotica e la vittima è stata raggiunta da numerose chiamate di persone interessate all’annuncio.

Sono gli atteggiamenti tenuti da un 32enne di Biancavilla che hanno fatto emettere dal Gip di Catania nei suoi confronti un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per diffamazione, violenza privata e atti persecutori.

Il provvedimento è stato eseguito da carabinieri della stazione di Bronte. Uno degli ultimi messaggi, prima di finire in carcere, l’uomo l’aveva postato su un noto social network ed era il messaggio “Sto Arrivando!” con allegata la cartina della città di Bronte e la propria posizione.