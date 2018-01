PALERMO – Un fucile da caccia con la matricola cancellata e il colpo in canna è stato sequestrato a Misilmeri (Palermo) dai carabinieri in un fabbricato rurale adibito a stalla di proprietà di un 46enne, G.C., che è stato arrestato per ricettazione e detenzione e porto abusivo di arma da fuoco. Insieme all’arma c’erano anche 42 cartucce di calibro 12 e 38. L’uomo è stato posto ai domiciliare in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.