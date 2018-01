Bicarbonato al catanese col tumore: rettifica

Con riferimento all’articolo pubblicato su questo sito in data 15 gennaio 2018 e titolato “Bicarbonato al catanese col tumore, condannato medico per omicidio”, si precisa che per un mero errore materiale è stata pubblicata a corredo una foto raffigurante, in un riquadro, una persona che nulla aveva a che vedere con la notizia in oggetto. …

La foto è stata già rimossa dall’articolo.

Ci scusiamo con i lettori e con il diretto interessato per l’accaduto.