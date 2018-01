PALAGONIA (CATANIA – I carabinieri di Palagonia hanno arrestato il 36enne calatino Giuseppe Auteri in esecuzione di un ordine per l’espiazione di pena detentiva emesso dal tribunale di sorveglianza di Catania. E’ stato condannato da giudici per porto e detenzione illegale di armi comuni da sparo, reato commesso nel 2014, per il quale sconterà ai domiciliari una pena di 11 mesi.