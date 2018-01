Che bottino nel garage catanese

CATANIA – La polizia di Catania ha denunciato per ricettazione il pregiudicato 36enne P. P.. Alla ricerca di un furgone rubato il 17 gennaio scorso alla ditta “DB Schenker”, che grazie al sistema di localizzazione era stato individuato in via Zaccà, gli agenti di una volante hanno controllato i garage della zona.

Attraverso una piccola finestra hanno individuato il furgone. Dentro c’erano anche pacchi con borse da donna rubate, una centralina per autovettura, materiale di termoidraulica, nonché uno jammer (un disturbatore di frequenze in grado di inibire l’utilizzo di microspie gsm e non, microfoni, microcamere, telefoni, VoIP, sistemi gps, sistemi di allarme e di video sorveglianza), corredato di antenne e cavi.

E’ stato contattato il proprietario dell’immobile, che ha riferito di averlo dato in affitto da alcuni mesi a un altra persona, P. P., che gli agenti hanno tentato invano di rintracciare.