E a colazione un droga party

MESSINA – Un arresto e 23 persone denunciate dalla polizia a Messina nell’ambito di controlli sulla sicurezza nei luoghi della movida.

Ieri, intorno alle 9, una telefonata ha segnalato schiamazzi in un appartamento vicino alla stazione ferroviaria, dove era in corso un droga party. Gli agenti sono arrivati e hanno notato al balcone del quinto piano un ragazzo con in mano una bottiglia di birra, che appena li ha visti è rientrato velocemente in casa per spegnere la musica ad alto volume e allertare i compagni.

Individuato l’appartamento i poliziotti sono stati accolti da un ragazzo avvolto in una coltre di fumo dall’odore inequivocabile. Pessime le condizioni igienico sanitarie dell’immobile: mozziconi di spinelli ovunque, bottiglie di alcolici e immondizia in ogni stanza, vino sparso dappertutto.

Oltre al ragazzo che faceva gli “onori di casa” c’erano sei persone. Ma accorgendosi che i vestiti erano molti di più, gli agenti sono saliti al piano superiore e hanno trovato, nascosti sul pianerottolo, altre 17 persone con vari ti pi di droga.

Sequestrate 13 dosi di oppiacei, 18 di cocaina, 4 di marijuana, Mdma in polvere, pasticche e una boccetta di Popper.

I presenti, tra i 18 ed i 36 anni, sono stati denunciati per detenzione di droga; il proprietario dell’appartamento, F. A., è finito ai domiciliari con l’accusa di aver agevolato l’uso di stupefacenti.