TRAPANI – I carabinieri ieri hanno ritrovato la cassaforte, che conteneva anche mille carte d’identità in bianco, rubata la notte del 18 gennaio dagli uffici dell’anagrafe del Comune di Trapani. I militari hanno denunciato 4 persone per ricettazione. Ieri i militari dell’Arma hanno notato uno strano movimento nei pressi di alcune abitazioni diroccate in Piazzetta Catito, hanno fatto irruzione sorprendendo 4 trapanesi, di età compresa tra i 57 e i 18 anni, mentre armeggiavano con la cassaforte che era stata aperta. I carabinieri hanno trovato circa 1000 carte d’identità non intestate, 3000 euro in banconote di vario taglio e oltre 400 euro in monete.