San Cristoforo, aggrediti dal cane-vedetta

CATANIA – Agenti della polizia di Catania ieri sera passando per la via Di Giacomo nel quartiere San Cristoforo hanno notato in strada un grosso cane di razza dogo argentino che abbaiava furiosamente. Era legato con una catena alle inferriate d’ingresso di un’abitazione dove abita una coppia di pregiudicati, noti alle forze dell’ordine.

L’animale già molto aggressivo, all’arrivo dei poliziotti si è ancor di più infuriato, provando ad aggredirli e a entrare nell’auto, impedendo di fatto il controllo della zona. All’interno della casa, in un piccolo cortile, è stata notata la presenza di un altro grosso cane, un pitbull americano, anche questo molto aggressivo.

Dato che il cane incatenato all’esterno rappresentava un pericolo per l’incolumità pubblica (le persone erano costrette a passare davanti all’animale che era privo di museruola), gli agenti, adottando le dovute cautele, sono intervenuti e i proprietari degli animali, V. A. e M. S., sono stati indagati.