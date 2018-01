Fissato piano mobilità piazza Dante-centro storico

CATANIA – “I punti cardine di un Piano integrato della Mobilità per piazza Dante e il centro storico, studiato di concerto con gli esperti dell’Università, sono stati fissati durante un Tavolo operativo svoltosi nella sede dell’Assessorato alla Mobilità”. Lo ha annunciato il sindaco di Catania Enzo Bianco, sottolineando che esso prevede “Incentivi per utilizzare il parcheggio …

CATANIA – “I punti cardine di un Piano integrato della Mobilità per piazza Dante e il centro storico, studiato di concerto con gli esperti dell’Università, sono stati fissati durante un Tavolo operativo svoltosi nella sede dell’Assessorato alla Mobilità”. Lo ha annunciato il sindaco di Catania Enzo Bianco, sottolineando che esso prevede “Incentivi per utilizzare il parcheggio R1 dell’Amt di via Plebiscito e un bus navetta per collegarlo a tutto il centro storico e alla fermata Stesicoro della Metro che consentiranno di decongestionare la magnifica piazza Dante, oggi soffocata dalle automobili”.

Al Tavolo operativo hanno preso parte gli assessori alla Mobilità Rosario D’Agata e alle Manutenzioni Salvo Di Salvo, il presidente dell’Amt Puccio La Rosa, il delegato del rettore per la Mobilità, prof. Giuseppe Inturri, il consulente del Sindaco Enzo Condorelli, il commissario Gaspare Morsellino per la Polizia municipale e dirigenti e funzionari dell’Amt e del Comune di Catania. L’obiettivo è la riqualificazione di piazza Dante attraverso, appunto, l’utilizzo del parcheggio R1 dell’Amt, capiente 250 posti.

Questo potrà essere utilizzato per decongestionare l’area attorno al Monastero dei Benedettini che giunge fino alla via Plebiscito. A questo obiettivo si giungerà in più step. Il primo, dalla prossima settimana, prevede la presenza di vigili urbani con una contestuale operazione di informazione diretta a chi parcheggia attualmente in piazza Dante.