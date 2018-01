SIRACUSA – Assieme a 17.500 euro in banconote di piccolo taglio, provento delle vendita di droga, teneva in casa diversi barattoli di vetro contenenti infiorescenze di canapa indiana per 250 grammi. E’ finito così in manette a Rosolini (Siracusa) per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un 37enne. All’uomo i carabinieri hanno anche sequestrato concimi e fertilizzanti secondo gli investigatori usati per la coltivazione e la produzione della marijuana.