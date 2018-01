Cani randagi uccidono 19 pecore in un allevamento

CASTELVETRANO (TRAPANI) – Diciannove pecore di proprietà di un allevatore di Castelvetrano (Trapani) sono state uccise da cani randagi in un allevamento di contrada Torretta-Calviano. L’ha certificato il veterinario dell’Asp. I commissari straordinari alla guida della città con una ordinanza hanno disposto che le carcasse siano interrate nello stesso fondo di proprietà dell’allevatore, il quale “per almeno 5 anni – si legge nel provvedimento – non potrà utilizzare per coltivazioni agricole l’area nella quale verranno interrate”.