Catania, occupato l’ex Hard Rock Cafè

CATANIA – Stamattina la Comunità Resistente Piazzetta ha occupato l’ex Hard Rock di via Cristoforo Colombo a Catania. “Abbiamo deciso di riprenderci uno spazio, tra il quartiere Angeli Custodi e la pescheria, abbandonato da 10 anni e di proprietà dell’Unicredit – spiegano in una nota -, simbolo di un capitalismo dilaniante e opprimente, per renderlo di nuovo vivo e usufruibile da chiunque abbia voglia come noi di mettersi in gioco e cambiare le cose”.

“Vogliamo riprenderci gli spazi della nostra città, sottraendoli all’abbandono e al degrado, entrare e radicarci nei quartieri popolari – continuano -. “Colapesce” è il nome che abbiamo scelto, come quello del protagonista della leggenda siciliana, Cola, che fu mandato dall’imperatore Federico II di Svevia nei fondali marini per esplorare la regione. Come Colapesce, che non risalì mai più perché si accorse delle crepe presenti in una delle colonne che sorreggevano la Sicilia, vogliamo sorreggere questa terra tanto amata affinché non crolli”.

“Invitiamo le strutture politiche di questa città a convogliare le proprie iniziative in questo nuovo spazio occupato, per dare la dimostrazione del fatto che esiste un movimento all’interno di questa città forte, solidale e compatto”. Domani alle 18 è prevista una prima assemblea pubblica popolare del Comitato.