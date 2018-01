PALERMO – I giornalisti pensionati siciliani indicono la borsa di studio “Mario Petrina” per onorare la memoria del collega scomparso il 23 marzo del 2016, per anni presidente dell’Ordine. La borsa di studio di 1.500 euro, 1.000 messi a disposizione dall’Unione nazionale giornalisti pensionati e 500 dal gruppo pensionati siciliani, sarà riservata a giovani appassionati di giornalismo sportivo di età compresa tra i 18 e i 30 anni e che non siano iscritti all’Albo dei giornalisti.

I partecipanti dovranno far pervenire entro il 31 gennaio al Gruppo giornalisti pensionati della Sicilia un articolo giornalistico tendente a valorizzare l’impegno in uno sport nel quale si siano particolarmente distinti atleti siciliani. L’articolo di 50 righe a 60 battute a rigo o un testo radio-televisivo della durata massima di 1’50” dovrà essere inviato, entro e non oltre il 31 gennaio 2018, all’Associazione siciliana della stampa di Via Francesco Crispi, 286 – 90139 Palermo indirizzato all’attenzione del Gruppo giornalisti pensionati della Sicilia oppure inviato via e-mail all’indirizzo assostampasi@libero.it

La commissione esaminatrice sarà composta dal presidente dell’Unione nazionale giornalisti pensionati Guido Bossa o da un suo delegato, dal componente il direttivo del gruppo giornalisti pensionati siciliani Luigi Tripisciano e dalla giornalista Michela Petrina, figlia del compianto Mario.

Il giudizio della commissione sarà inappellabile. Il vincitore sarà segnalato alle direzioni dei principali mezzi di comunicazione dell’Isola, dei quotidiani sportivi nazionali Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, Tuttosport e delle reti Tv private nazionali e regionali.