Eurodeputato La Via incontra commissario Ue per l’agricoltura: “Vogliamo vero succo di arancia rossa nelle bevande”

CATANIA – “Stiamo studiando un percorso normativo che possa obbligare i produttori di succhi e bevande all’impiego di succo di arancia rossa, e non di arancia bionda colorata. Si tratterebbe di una misura importante per la valorizzazione del succo e, indirettamente, per le arance siciliane destinate alla trasformazione industriale, con un vantaggio indubbio anche per i consumatori, che berranno il vero prodotto senza essere ingannati da un’etichetta fraudolenta”. La crisi del settore agrumicolo è stata al centro dell’incontro tra l’eurodeputato siciliano Giovanni La Via e il commissario europeo per l’agricoltura e lo sviluppo rurale Phil Hogan.

“Con il commissario – ha commentato La Via – ci siamo confrontati sul presente e i possibili futuri scenari del settore, con particolare attenzione alla Sicilia. Le nostre rispettive posizioni convergono sull’idea che, nonostante le difficoltà per gli agricoltori – come la crisi agrumicola, la concorrenza di prodotti esteri, la siccità o le malattie delle piante, come la Tristeza, che ha devastato intere coltivazioni di agrumi – quello agricolo rimane il più importante volano di sviluppo economico, da rilanciare e supportare, a partire da una nuova PAC per il post 2020, ripensata per essere più vicina alle reali esigenze del territorio e delle aziende”.