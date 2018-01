CATANIA – Il divieto di panificare la domenica fa ancora discutere i panificatori etnei. Il decreto regionale sul giorno di chiusura è stato il primo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea dei panificatori di Catania e Provincia che si è tenuta ieri alla Confcommercio. La presidente La Cava ha relazionato sull’incontro che si è tenuto a Palermo qualche settimana fa con l’assessore regionale alle Attività produttive Mimmo Turano, il quale ha condiviso con i rappresentanti della categoria l’adozione di un calendario concordato che preveda la turnazione dei panificatori nei giorni domenicali e festivi.

Ogni sindaco, su proposta delle organizzazioni provinciali di categoria, adotta il predetto calendario, prevedendo anche le modalità di controllo del divieto di panificazione e le sanzioni in caso di inadempimento. Qualora non si dovesse giungere alla predisposizione, nei termini di 15 giorni per i comuni fino a 10.000 abitanti o 30 giorni per i comuni con popolazione superiore, ne conseguirà il divieto di panificazione nelle domeniche e nei festivi salvo le deroghe previste dal decreto.

Da affrontare anche l’attività all’interno dei centri commerciali, dove i panificatori auspicano maggiori controlli affinché panificazione e vendita siano regolamentate anche li nelle domeniche e giorni festivi.