Pensano sia un pusher, invece era evaso

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato a San Cristoforo il 35enne Pietro Bisicchia per evasione dagli arresti domiciliari e resistenza a pubblico ufficiale. Sabato sera in via Scaldara, il 35enne a bordo di uno scooter con il motore acceso si era fermato per intrattenersi con altre persone.

I militari, sospettando che si trattasse di uno scambio di droga, si sono avvicinati chiedendogli i documenti. Bisicchia per tutta risposta ha dato gas al motore fuggendo via. Inseguito per le vie del quartiere è stato bloccato poco dopo in via Sturiale. I carabinieri hanno così scoperto il motivo della fuga. L’arrestato, in attesa del rito per direttissima, è stato ricollocato ai domiciliari.