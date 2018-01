Catania, in fuga con 310 batterie

CATANIA – Durante un servizio effettuato dalla Polizia Ferroviaria di Catania, nella zona della stazione ferroviaria di Bicocca, è stato controllato un autocarro con tre persone a bordo che marciava lentamente a causa dell’evidente carico trasportato.

In effetti, all’interno del cassone del furgone, erano accatastate 310 batterie al piombo, alcune di grosse dimensioni, altre leggermente più piccole. I tre occupanti, tutti palermitani, sono stati identificati per B.G. di 27 anni; P.G. di 23 anni e C.G. di 26 anni, con precedenti per reati contro il patrimonio.

E’ emerso che 70 batterie erano di proprietà di Rete Ferroviaria Italiana e 45 dei gestori telefonici WindTre e Vodafone, essendo state rubate dai ripetitori. Per le altre batterie industriali trovate sono ancora in corso accertamenti allo scopo di verificarne la proprietà. I tre soggetti sono stati deferiti in stato di libertà per il reato di ricettazione e per reati ambientali.

Chi avesse subìto un furto di batterie industriali, potrà rivolgersi alla Sezione Polizia Ferroviaria di Catania (tel. 0957349511), per il riconoscimento e l’eventuale restituzione, portando la denuncia di furto al seguito.