Bicarbonato al catanese col tumore condannato medico per omicidio

Roma: 5 anni e 6 mesi per la morte del ventisettenne Luca Olivotto, affetto da un cancro al cervello

ROMA – Assicurava di sconfiggere il cancro con una terapia a base di semplice bicarbonato. Tullio Simoncini, medico radiato dall’ordine professionale, è stato condannato oggi a 5 anni e 6 mesi per l’accusa di omicidio colposo ed esercizio abusivo della professione.

Lo ha deciso il giudici monocratico di Roma che per l’accusa di omicidio colposo ha condannato a due anni di reclusione anche Roberto Gandini, radiologo e collaboratore di Simoncini. I due erano accusati di avere avere sottoposto sei anni fa in una clinica di Tirana Luca Olivotto, ventisettenne di Catania affetto da un tumore al cervello, a una cura medica antitumorale a base di bicarbonato di sodio.

Olivotto nel 2012 si recò in Albania, dove Simoncini lavorava, per sottoporsi alla cura. Dopo due giorni di somministrazione endoarteriosa il giovane catanese morì in seguito a una gravissima alcalosi metabolica.