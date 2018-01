Venite, il municipio è aperto

CATANIA – Sono stati anche oggi numerosi a Catania i visitatori del Palazzo degli elefanti per il Municipio aperto. “Anche in questa domenica di sole – ha detto il sindaco Enzo Bianco – centinaia e centinaia di persone si sono avvicendate, tra famiglie e turisti. Ho intenzione di ripetere frequentemente questa apertura anche negli altri mesi dell’anno, per consentire ai catanesi di conoscere la storia della loro città, in un palazzo municipale che è in realtà un museo”.

Particolarmente apprezzate dai turisti le grandi tele di Giuseppe Sciuti che fanno parte della mostra permanente del pittore risorgimentale.

Alle 11 nel Salone Bellini si è svolto il concerto di chitarre del Trio Latino composto da Agatino Scuderi, concertista e docente dell’Istituto musicale Vincenzo Bellini di Catania, Gloria Pafumi e Rossella Lavenia. Sono stati eseguiti motivi latinoamericani scritti durante tutto il Novecento.