Palermo, beccati 5 parcheggiatori abusivi

PALERMO – I carabinieri della stazione Crispi hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio ad ampio raggio, in particolare nelle zone centrali della città.

Concentrando gli sforzi nei pressi degli uffici pubblici, i militari dell’Arma hanno denunciato un parcheggiatore abusivo, sottoposto alla misura del Daspo per sei mesi, trovato nuovamente in via Generale di Maria, strada ricompresa nel provvedimento e vietata “all’attività illecita”. Dovrà rispondere di “inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”.

Altri 4 parcheggiatori sono stati sanzionati, due italiani e due cittadini del Bangladesh, perché trovati nei pressi di edifici pubblici.

Sono tre invece i giovani segnalati quali consumatori di droghe perché, nei pressi dei locali della movida, sono stati trovati con piccole quantità di hashish.

Nella rete dei controlli è finito anche Alessandro Verrigno, sul quale pendeva un ordine di arresto, per un furto commesso a Palermo nel 2013. Rintracciato dai militari, dovrà scontare 7 mesi di carcere al Pagliarelli. I controlli dei Carabinieri nei confronti dei parcheggiatori abusivi saranno stringenti e continueranno anche nei giorni a seguire.