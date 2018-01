PALERMO – Incendio con esplosione in via Gioiamia a Palermo. Per cause da accertare in un magazzino, che però era stato adibito ad abitazione, è divampato il rogo. Dentro l’immobile c’erano padre e figlio che sono stati salvati dai vigili del fuoco. Uno dei due è rimasto ferito e soccorso dai sanitari del 118. Dentro il magazzino c’era anche il cane che è morto.