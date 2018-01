ACI CATENA (CATANIA) – Oggi pomeriggio una squadra dei vigili del fuoco di Acireale è intervenuta ad Aci Catena, in via Soldato Stefano Di Prima, per soccorrere una persona obesa che necessitava di essere trasportata con urgenza in ospedale.

Si è reso necessario evacuare la persona dal balcone dell’abitazione utilizzando un’autoscala per poterla consegnare ai sanitari del 118 e per il successivo trasporto in ospedale.