Il 21 gennaio in piazza Duomo donazioni di sangue e raccolta di cibo e vestiti per i poveri. Ma anche giochi e sbandieratori

CATANIA – In occasione dei festeggiamenti catanesi in onore di Sant’Agata i gruppi Fratres della Città, in collaborazione con le associazioni agatine e la Caritas diocesana, organizzano la “XXII giornata della donazione e della solidarietà”

Domenica prossima dalle 8.30 alle 12.30 in piazza Duomo sarà possibile donare il sangue, fare screening al seno, portare coperte, vestiti e cibo per i poveri.

Inoltre in piazza ci saranno giochi per bambini, spettacoli folcloristici e sbandieratori.