Va a “fare il pieno” a Sigonella: arrestato

LENTINI (SIRACUSA) – È stato disturbato dall’arrivo dei carabinieri di Augusta e di Sigonella e arrestato un cinquantenne catanese, Salvatore Longo, venuto a fare il pieno di carburante dagli americani. Era appena scoccata la mezzanotte quando una delle pattuglie in circuito ha avvistato un mezzo pesante in prossimità di uno dei luoghi nevralgici della conduttura della stazione di spinta “Nato” San Cusumano Augusta, dove in passato erano stati rubati importanti quantitativi di cherosene.

Alla vista dei militari, Longo si è dato alla fuga trovano rifugio nella campagna circostante. Nel cassone del mezzo, abbandonato in contrada Valsavoia, i carabinieri hanno trovato venti taniche da mille litri l’una pronte per essere riempite, di cui solo sette erano già pronte.

Dal rastrellamento delle campagne circostanti, hanno bloccato l’autotrasportatore catanese. Dopo le formalità di rito è stato tradotto presso il carcere Cavadonna di Siracusa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.